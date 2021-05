Pont effondré au passage d’un métro : les images impressionnantes du drame de Mexico

Il est 22h30, le pont aérien du métro de Mexico vient de s'effondrer avec à son bord des dizaines de passagers. Sur la route, les véhicules se retrouvent ensevelis par des tonnes de béton. Démarre alors une course contre la montre pour évacuer les survivants car une partie des rames du métro est suspendue au-dessus du vide. Elles peuvent s'effondrer à tout moment. Au milieu d'un chaos assourdissant de sirènes de pompiers et d'ambulances, les blessés les plus graves sont évacués par hélicoptère. Les familles et les amis, eux, attendent derrière le cordon de sécurité des nouvelles de leurs proches. C'est un drame terrible mais prévisible selon de nombreux riverains qui alertaient depuis plusieurs années sur la fragilité de la structure. En 2017, la télévision mexicaine pointait du doigt ce même lieu, fragilisé après un séisme. Sur ces images où une rame de métro se retrouve sur le pont aujourd'hui effondré, on constate que la structure était déjà fléchie, tordue et prête à céder. Les séismes qui ont lieu régulièrement dans la région pourraient être à l'origine de ce drame.