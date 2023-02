Pont endommagé, vacances contrariées

Les vacances d’hiver ont débuté, mais dans la résidence Bavara de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne), des appartements sont encore libres. Cette année, de nombreux vacanciers ont annulé leur séjour. "J’ai observé un décalage de 30%", confie le gérant Renaud Fortin. En cause, l’accès à la station est trop difficile. En temps normal, deux moyens permettent de rejoindre le domaine. C’étaient les cabines, qui sont fermées pour cause de travaux, et une route. En décembre dernier, les deux ponts avaient été endommagés suite au passage d’une grue. Depuis, ils menacent de s’écrouler. Seules les voitures sont autorisées. Les poids lourds et les bus comme les navettes sont interdits. Les vacanciers sont obligés de circuler sur les routes de montagnes. Dans la station, l’activité économique tourne au ralenti. Chez un loueur, les difficultés d’accès s’ajoutent au manque de neige du début de saison. Le chiffre d’affaires est en forte baisse. Professionnels et touristes attendent tous l’ouverture de la télécabine prévue l’hiver prochain. Une nouvelle route est également en cours de construction. TF1 | M . Chaize, M. Larradet