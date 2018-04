Le pont-l'évêque, un des plus anciens fromages de Normandie

Depuis le Moyen Âge, le Pont-l'évêque est très connu pour son goût unique et subtil. Ce fromage normand a une odeur saisissante qui contraste bien avec sa pâte blonde et moelleuse. Fruitée, végétale ou lactée, sa saveur varie d'un producteur à l'autre. À Saint-Philbert-des-Champs, dans le Calvados, la famille de Jérôme Spruytte en produit depuis trois générations. Ce dernier ne nourrit pas ses vaches avec des aliments fermentés pour éviter tout risque d'amertume, de piquant et d’ammoniaqué sur le fromage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.