Pontchâteau, territoire zéro chômeur

Après sept ans de combat, Valérie Le Solliec Bonnier a signé son CDI le mois dernier. "Il m'a fallu deux semaines pour réaliser que j'étais embauchée, parce que c'était tellement long pour obtenir ça", confie-t-elle. En 2015, suite à un burn-out, elle a perdu la moitié de sa vue. Impossible depuis de travailler sur les écrans ou de conduire la nuit. Elle a cherché sans relâche un travail adapté à son handicap. Espacea, pour sa part, est une entreprise à statut associatif. Elle veut embaucher tous les chômeurs de longue durée de la commune de Pontchâteau. "Les horaires adaptés, c'est tout simplement en fonction de la situation de la personne, de son handicap et de sa mobilité ", explique la directrice Magalie Fonteneau. L'entreprise récupère tout type de matériaux, pour leur donner une deuxième vie et créer des meubles ou des poubelles en textile. "On vient sur des petits marchés, mais qui répondent à des commandes ponctuelles de la part d'entreprises locales, de collectivités et de particuliers", nous dit Danielle Cornet, la maire de Pontchâteau. TF1 | Reportage M. Monnier, R. Hellec