Pontlevoy retrouve son bar-tabac

Une matinée à Pontlevoy commence souvent par un café. Un rituel qui reste possible grâce à Pascal Roussay. Il a entièrement rénové et rouvert ce commerce il y a cinq mois. Une bonne nouvelle pour les habitants : "c'est un réel plaisir". Pour faire vivre ce bar-tabac-PMU, Pascal ne compte pas ses heures. "J'ouvre entre 6h30 et 20h et plus si affinité", précise-t-il. Il a choisi cette reconversion après un licenciement. Véronique, son épouse, a vu l'annonce sur le site de SOS Villages. Restaurant, salon de coiffure, boulangerie... Pontlevoy compte plusieurs commerces. La reprise du dernier bar de la commune était attendue. "Dans un village, il faut qu'on ait des commerces, sinon, c'est un peu mort et puis il y aura personne", confirme l'un d'eux. Entre l'embauche d'une salariée et les nouveaux travaux, le couple compte bien développer son activité. Véronique fera bientôt des pizzas à emporter. Une nouvelle aventure pour faire vivre le commerce à Pontlevoy. TF1 | Reportage C.Madronet, H. Lévêque