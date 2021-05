Ponts de mai et vacances : des campings déjà complets dans les Landes

Poser un dernier coup de lasure sur la terrasse des mobil-homes est un entretien de printemps indispensable pour préparer le camping à l'arrivée des vacanciers. Dans quelques jours, ils vont être nombreux à venir ici pour profiter du printemps. Dans un camping familial, on s'active tous les jours. Entre la pelouse à tondre et les sanitaires à remettre en état, la propriétaire s'attend à un rush dès le week-end de l'Ascension. En effet, le téléphone n'arrête pas de sonner. "Sur tous les locatifs, on est déjà complet le week-end de l'Ascension et Pentecôte", explique Agnès Laluque. Cette année, des vacanciers privilégieront l'Hexagone et les Landes seront à coup sûr dans le haut du classement des destinations. A la réception d'un camping quatre étoiles, les demandes de réservation affluent depuis le début de la semaine. Les week-ends de mai sont très demandés, un vrai soulagement après une saison 2020 compliquée. Un camping met les bouchées doubles pour préparer les emplacements et remettre la piscine en eau. Pour cause, avant la fin du mois, piscine et terrasse du restaurant pourront être ouvertes.