Ponts de mai : Sanary-sur-Mer se prépare à une grosse affluence

Ce vendredi matin, on voit un grand ciel bleu et un soleil de plomb avec 19 °C. Sur le port de Sanary, c'est presque l'été. Les beaux jours reviennent, et c'est une bonne nouvelle pour les promeneurs. "Tout le monde en a besoin moralement et puis il faut profiter. C'est agréable, il n'y a pas de vent et on est content de pouvoir s'aérer", précisent-ils. A deux pas de là, dans un jardin secret en plein centre-ville, le téléphone sonne à nouveau à la réception de l'hôtel d'Hervé et Dominique. Avec la levée de la restriction de déplacement, le cahier des réservations se remplit peu à peu. L'horizon s'éclaircit pour les professionnels du tourisme. Toutefois, ils espèrent plus de précisions, notamment sur la réouverture des terrasses et des restaurants. Dans un camping à Sanary-sur-Mer, les clients posent des options de réservation pour le mois de mai. Vincent Gailledrat, le propriétaire, attend les confirmations. En attendant, il prépare son camping après des mois d'arrêt. Les professionnels du tourisme s'impatientent dans le Var. Avec ce début de saison perdu, ils ont hâte de retrouver les touristes.