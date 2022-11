Ponts trop bas, manque de signalisation ?

Depuis quelques mois, il est devenu bien malgré lui la star sur les réseaux sociaux. Un pont désormais connu partout dans le pays et redouté dans tout Mulhouse. Particularité de l'ouvrage, sa faible hauteur sous plafond, seulement 2,7 mètres, de quoi endommager pas mal de véhicules et se faire de petites frayeurs. Et au départ, le piège était plutôt difficile à déceler. Avec une signalisation un peu légère, voire insuffisante, de nombreux automobilistes sont littéralement tombés dans le panneau. Les conducteurs se sont alors mis à immortaliser les accidents et à les relayer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce pont de l'angoisse s'est paré de panneaux bien plus visibles. Les accidents sont moins nombreux, car l'ouvrage est désormais bien signalé. La mairie est intervenue en début d'année pour les installer, mais les travaux de rehaussement, eux, ne sont pas encore au programme. Ce pont est certes moins célèbre que celui d'Avignon. Difficile d'y danser malheureusement, mais bien plus facile de s'y encastrer. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre