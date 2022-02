Porc : 270 millions d'aide d'urgence pour les éleveurs

Dans son exploitation du Maine-et-Loire, Jean-Jacques Guerois, éleveur de porcs, nourrit ses porcelets de trois semaines. C'est une action qu'il répète tous les jours, mais ce mardi, il se sent particulièrement désabusé. Chaque année, il produit 5 000 bêtes. Depuis plusieurs mois, il subit la forte baisse du prix du porc et doit faire face à l'augmentation de ses coûts de production, comme la nourriture qui représente 70% du prix d'un cochon. "Il faut à peu près 35 tonnes d'aliments par semaine. L'aliment qui est passé de 220 à 350 euros la tonne donc ça fait une surcharge par rapport à une année normale", explique Jean-Jacques. Tous les mois, il perd 13 000 euros. Pour aider la filière porcine, le gouvernement vient d'annoncer une aide d'urgence de 270 millions d'euros pour les éleveurs en difficulté. Fils d'agriculteur et installé depuis sept ans, Jean-Jacques ne veut pas baisser les bras. À quelques kilomètres de sa ferme, dans le bourg de Pouancé, on comprend la difficulté des éleveurs. L'Hexagone compte plus de 5 000 producteurs de porcs. Depuis un an, la filière estime leur perte à 440 millions d'euros. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec