Porcelaine : comment s'en procurer à prix cassé

Jean-Noël s'est marié il y a 23 ans. À l'époque, sa femme et lui avaient reçu en cadeau un service en porcelaine de Limoges (Haute-Vienne). Il a brisé plusieurs objets, alors il est venu profiter d'un rabais pour les remplacer. Au total, il a économisé près de 200 euros. Dans ce magasin, on ne trouve que des porcelaines avec de petits défauts comme un léger relief ou une ébréchure. Les articles sont vendus jusqu'à 60% moins chers. Sur les ventes en détail, les fabricants sont à la peine. Ces braderies sont donc un moyen d'écouler les stocks. Dans un autre magasin, les prix sont encore plus bas. La porcelaine de Limoges est vendue à dix, cinq, et même trois euros. Blanche et vierge de toute gravure, la simplicité d'un des modèles de porcelaine le rend plus moderne et attirant pour les jeunes clients. Les fabricants s'en sortent surtout grâce à la clientèle étrangère. Les ventes de porcelaine de Limoges ont tout de même augmenté de 16% l'année dernière. TF1 | Reportage T. Copleux, C. Sebire