Porcelaine, elle restaure des pièces d'exception

Certaines pièces viennent de Chine ou du Japon. D'autres ont été fabriquées à Limoges (Haute-Vienne). Dans une exposition consacrée aux vases de toute sorte, l'art de la céramique et de la porcelaine captive les regards et des esprits. Un rafraîchissoir du XIXe siècle dans lequel on pouvait mettre du vin est sorti de l'oubli par une jeune restauratrice. Des pièces soigneusement conservées à la Maison du Patrimoine à Saint-Yrieix-la-Perche où furent découvert il y a deux siècles et demi les premiers gisements de kaolins pour la porcelaine dans l'Hexagone. Une argile blanche à laquelle la ville de Limoges située à une quarantaine de kilomètres doit sa renommée à travers le monde. Une terre sur laquelle Laurianne Montély a choisi de faire ses premiers pas de restauratrice à seulement 26 ans. Malgré les apparences, le sauvetage est loin du bricolage. Il nécessite une très haute précision. Il faut également endosser le costume de peintre. Dans certains cas, ce sont les précédentes restaurations qui posent problème. Des pièces sont mal recollées ou même agrafées par des raccommodeurs, sans doute au XIXe siècle avant l'avènement de la colle moderne. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre