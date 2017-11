La porcelaine est la spécialité de Limoges

Limoges est devenue la capitale de la porcelaine. La qualité de sa porcelaine et la finesse de ses décors est mondialement reconnue. Le kaolin est l'ingrédient indispensable à la fabrication de celle-ci. Limoges a bien l'intention de conserver son titre de capitale des arts du feu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.