Porquerolles, une perle au cœur du parc naturel de Port-Cros

Réputée pour ses beaux paysages, l'île de Porquerolles se trouve à un quart d'heure des côtes varoises. Sur ce bout de terre, le vélo est le moyen de transport de prédilection car aucune voiture n'y est disponible. Ce coin de paradis, au cœur du parc naturel de Port-Cros, abrite 300 habitants et est visité par près d'un million de touristes durant les beaux jours. Les activités à faire n'y manquent pas, notamment la balade en kayak, la plongée et la baignade. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.