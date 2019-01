Port-en-Bessin : les bénévoles de la SNSM relancent leur cagnotte

Les sauveteurs de Port-en-Bessin s'entraînent presque tous les jours et par tous les temps pour assurer la sécurité sur le littoral. Mais leur vieux bateau, n'est plus assez puissant et a besoin d'être changé. Malgré la contribution des régions, départements et de la SNSM nationale, il reste encore 225 000 euros à trouver. Pour rappel, les sauveteurs dépendent à 80% des dons. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.