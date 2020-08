Port du masque à la rentrée : l'Europe en ordre dispersé

Les Espagnols, les Italiens et les Allemands vont faire leur rentrée masqués dès l'âge de six ans. Les élèves devront porter le masque dans les classes en Espagne et en Italie, et uniquement dans les couloirs en Allemagne. La France, la Belgique et le Royaume-Uni imposent eux aussi le masque à partir de 11 ans. Quant aux écoliers dans les pays nordiques, ils ne sont pas masqués. En revanche, seuls douze élèves par classe sont accueillis au Danemark.