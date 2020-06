Port du masque : le grand relâchement ?

Dans les transports en commun, les commerces ou pour accéder aux administrations, le port du masque est obligatoire. Le masque est un accessoire devenu quotidien mais on l'utilise parfois à tort et à travers. Dans les rues, nombreux sont ceux qui n'en portent plus. Masque en tissu non lavé ou masque jetable gardé plusieurs jours dans la poche, certains avouent ne pas respecter les règles d'hygiène. Pour beaucoup, déconfinement rime avec relâchement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.