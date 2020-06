Port du masque : le grand relâchement ?

Le virus circule encore activement dans l'Hexagone. Pourtant, les Français le reconnaissent : la tendance est au relâchement. Sur les terrasses des cafés, le masque n'est qu'un lointain souvenir. Dans les supermarchés également, on a du mal à respecter ce geste barrière. La situation inquiète les professionnels de santé qui redoutent une deuxième vague épidémique dans le pays.