Port du masque : les nouvelles règles

L'un ne va pas sans l'autre. Votre pass sanitaire ne suffit plus dans les cafés et les restaurants, vous devez porter le masque, sauf quand vous consommez. Dans une brasserie d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), l'annonce a du mal à passer. Un buraliste, lui, tente de positiver. "Le plus important, c'est d'éviter le confinement parce que c'est vrai que nous, on a besoin de travailler", lance-t-il. Dans l'ensemble en intérieur, le masque redevient obligatoire dans les cinémas, les salles de sport et les musées. Même si pour la plupart, le masque devait déjà être porté pendant la visite. À l'extérieur, c'est au cas par cas en fonction des directives préfectorales. Mais le gouvernement recommande le port du masque dans les grands lieux de concentration. Au marché de Noël de Lille, le masque est déjà obligatoire en plus du pass sanitaire. Ici, ça ne semble pas poser de problèmes. Certains y verraient même un avantage. "Le masque, on a tellement l'habitude de le porter", lance une passante. Tout est donc une question de point de vue. TF1 | Reportage Y. Hovine, C. Hurel, J.P. Féret