Port du masque obligatoire : comment réagissent les commerçants ?

Emmanuel Macron veut rendre obligatoire le port du masque dans tous les lieux publics clos à partir du 1er août. Les commerçants s'interrogent sur la mise en application d'une telle mesure en deux semaines, mais se disent prêts à sensibiliser leur clientèle. C'est notamment le cas à Sainte-Maxime (Var) où certains habitants et vacanciers circulent sans protection. Un certain relâchement dû, entre autres, à la chaleur de l'été. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.