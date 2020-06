Port du masque obligatoire dans les trains, mais plus de siège condamné

À la gare de Lille-Flandres (Nord), le port du masque est obligatoire. Sur place, on encourage également la distanciation physique. Dans les espaces d'attente ou encore sur les quais, les voyageurs suivent à la lettre les consignes. Mais une fois dans le train, la distance d'un mètre n'est plus respectée. La règle d'un siège sur deux occupé a en effet été levée depuis quelques jours et visiblement, tous les usagers ne sont pas au courant.