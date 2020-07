Port du masque obligatoire : les commerçants doivent-ils faire la police ?

C'est dans les commerces que l'obligation de porter un masque est la plus difficile à faire respecter. Si la mesure rassure certains, nombreux sont les commerçants qui font la police avec leurs clients. Plusieurs enseignes n'ont pas attendu cette réglementation pour imposer cette mesure dans leur boutique. Dans certains magasins, des masques gratuits sont mis à la disposition des clients qui n'en ont pas.