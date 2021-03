Port du masque : pourquoi Limoges fait exception ?

Près d'un an après le début de la pandémie, le port du masque est pour beaucoup une question de bon sens. Quelques pas dans les rues de Limoges suffisent à s'en rendre compte. Il y a ceux qui mettent le masque et ceux qui n'en portent pas sans risquer d'être verbalisés. En effet, dans la commune, les habitants ont encore le choix. "Si je vais dans la rue et qu'il y a du monde, je le mettrai", explique une passante. "Il faut être prudent, mais il faut aussi qu'on vive un petit peu", ajoute une autre. Le maire de Limoges Emile-Roger Lombertie est attaché au sens du civisme. Pour cet ancien médecin, rendre le masque obligatoire aurait été contre-productif. "Ce qui est important, c'est que les gens intègrent bien l'intérêt de porter le masque pour se protéger", explique l'élu. Aujourd'hui, seules certaines zones sont soumises à un arrêté préfectoral pour le port du masque. C'est le cas autour des établissements accueillant du public comme les écoles, sans que cela ne pose de problème. D'autres lieux en revanche sont plus flous pour certains habitants.