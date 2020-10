Port du masque : qu'en pensent les Auvergnats ?

Boire un petit café en terrasse, à Saint-Saturnin, n'a pas de prix pour certains ruraux, surtout au regard des contraintes imposées dans les grandes villes. Comme partout ailleurs, à l'intérieur des commerces, les gestes barrières sont respectés. Dans le village de La Sauvetat, porter le masque ou pas relève avant tout du bon sens. On le porte uniquement quand il le faut. Ici, pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, les habitants s'adaptent et misent avant tout sur la sérénité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.