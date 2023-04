Portable au volant, les Français toujours accros

Pour un simple SMS, un coup de fil urgent, ou pour jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux, certains automobilistes n'hésitent pas à prendre des risques et à utiliser leur téléphone au volant. Pour près d'un tiers des utilisations, c'est bien pour envoyer un message ou simplement consulter son téléphone. Certains automobilistes profitent de chaque occasion. "Juste au feu, juste pour voir à quelle heure j'ai rendez-vous, c'est juste ça", explique une automobiliste. Il y a aussi le GPS qu'il faut paramétrer. Deux automobilistes sur cinq le font au volant. Téléphoner au volant multiplie par trois le risque d'accident. Malgré les campagnes de prévention, comme cette vidéo qui a quinze ans, les comportements à risques perdurent. "Les gens pensent toujours être au-dessus de ça et que ça n'arrive qu'aux autres", confie un automobiliste. Le téléphone au volant c'est 135 euros d'amende, trois points en moins sur le permis, et même sa suspension quand plusieurs infractions au code de la route se cumulent. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos, L. Delabrière