Portable : les seniors ne décrochent pas !

Mireille Lang et Nelly Saura, 68 ans toutes les deux. Temps d'écran quotidien, quatre heures et sept heures. Utilisation principale pour Nelly, contacter sa famille. Et ce n'est pas tout, la grand-mère s'est aussi inscrite sur Instagram pour voir les vidéos de danse de sa petite fille Noelly. Être sur les réseaux sociaux, c'est parler le même langage que les jeunes pour être plus proche surtout quand on se déplace moins facilement pour des raisons de santé par exemple. Mireille s'est mise à beaucoup plus utiliser son téléphone pendant le Covid. Lors de notre tournage, à midi, son temps d'écran est déjà élevé, 2h48. Mais pour cette ancienne professeure, loin de l'enfermer dans le virtuel, le portable lui permet de se tenir au courant de l'actualité. "Je vois trop de gens de nos âges qui sont déconnectés ou qui se sont déconnectés "de la réalité", et ça, c'est un truc qui me fait peur", nous a-t-elle confié. Les applications préférées des seniors, WhatsApp, Facebook, Candy Crush et Google Photos. Résultat, deux heures sur Internet par jour en moyenne pour les plus de 50 ans, la plupart du temps depuis leurs mobiles. TF1 | Reportage D. Mourgues, E. Assalit, F. Maillard