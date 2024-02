Portable : si difficile de décrocher !

Nous sommes tous accros ! Quel que soit le moment de la journée, la consultation de notre téléphone portable est devenue un réflexe de plus en plus chronophage. Il y a dix ans, nous lui consacrions trois heures et dix minutes par jour. Plus de cinq heures aujourd'hui, et ce n'est qu'une moyenne. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. En 40 ans, nous avons changé d'univers. Notre portable est devenu un couteau suisse qui remplace l'ordinateur, les cartes routières, l'appareil photo, le bloc-notes, on peut payer avec et il nous réveille chaque matin. Dans les transports, comme dans les cafés, nous nous réfugions dans notre bulle numérique, devenue zone de confort. Dans ce commerce, on répare les portables, mais on trouve aussi des accessoires de mode. Lorsque leur téléphone est en panne, les clients sont effondrés. À ce rythme-là, nous consacrerons plus de 25 ans de notre vie à utiliser notre smartphone, soit à peu près autant que les années passées à dormir. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, É. Schings