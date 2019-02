Le porte-avions Charles-de-Gaulle reprend la mer après un an et demi de rénovation

Après près de deux ans d'arrêt, le porte-avions Charles-de-Gaulle a repris la mer. Cette deuxième vie devrait mener le bâtiment de guerre jusqu'à son retrait en 2038. Pour sa troisième sortie depuis la fin de son immobilisation, l'équipage et les pilotes ressentent une impatience de partir en mission. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.