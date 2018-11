Deux porte-paroles des gilets jaunes reçus par François de Rugy

Suite à une requête d'Emmanuel Macron, François de Rugy a accueilli deux membres des gilets jaunes au ministère de la Transition écologique et solidaire. Les représentants auraient préféré discuter avec une personne à même de pouvoir répondre à leurs questions concernant le pouvoir d'achat. En sortant, l'un d'entre eux a confirmé l'appel à une autre manifestation le samedi 1er décembre 2018 sur les Champs-Elysées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.