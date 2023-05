Porter plainte sans se déplacer

Ce n'est pas une plainte comme les autres. La plaignante n'est pas derrière un bureau, mais derrière son ordinateur. Une plainte en ligne par visioconférence. Cette femme témoigne anonymement, car l'affaire est en cours. Elle a pu porter plainte depuis son lieu de travail. Pour le moment, c'est une expérimentation. Objectif, éviter les longues files d'attente et ne pas décourager certaines personnes de ne pas porter plainte. Voilà comment ça marche. Il faudra se connecter sur un site internet dédié avant de sélectionner un type d'infraction, par exemple un vol, et l'horaire de votre choix. Pour les infractions les moins graves, un rendez-vous pourra vous être proposé en ligne. Un outil utile pour les personnes éloignées d'une gendarmerie. Mais pas d'inquiétude, il sera toujours possible de porter plainte sur place comme ici, dans ce commissariat, où on teste le même dispositif. "Bien entendu, la visio n'a pas vocation à remplacer la plainte physique, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui préfèreront toujours venir, et celles-ci seront toujours accueillies par un policier pour déposer une plainte", a précisé le commissaire de police, Alexis Maurin. Autre avantage de ces plaintes en ligne, les forces de l'ordre pourront passer plus de temps à enquêter ou à patrouiller dans les villes. TF1 | Reportage M. Rio, C. Chevreton