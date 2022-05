Portes ouvertes à la SPA ce week-end

Cette canine âgée de deux ans a rencontré son nouveau maître au refuge il y a une semaine. Depuis, Gérard vient la promener tous les jours. Ce dernier va pouvoir l'adopter dès ce week-end. Il lui en coûtera 250 euros. Des frais comprenant la vaccination et la stérilisation. Ici, une trentaine d'autres chiens attendent d'être adoptés, un enjeu important. Le chenil est complet, les adoptions sont à la baisse et les abandons sont à la hausse par rapport à l'année dernière en pleine crise sanitaire. Ces retraités voudraient adopter. Comme les autres, ils doivent répondre à des questions précises. Il s'agit d'éviter que des adoptants n'abandonnent à leur tour l'animal. C'est ce qui s'est passé pour ce chien-ci. Jugé trop vif par ces nouveaux maîtres, il a été abandonné une deuxième fois. En plus du refuge, d'autres animaux sont placés dans des familles relais. Chez Sabrina notamment, elle accueille une mère et ses cinq chatons depuis deux jours. Sa motivation : pouvoir leur offrir un petit peu de bonheur malgré ce qui leur est arrivé avant qu'ils arrivent ici. TF1 | Reportage G. Bellec, S. Iorgulescu