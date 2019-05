Porto-Vecchio : les paillotes en bord de mer sont en difficulté

Les paillotes en bord de mer sont sources de tension depuis maintenant 20 ans. Elles s'installent souvent sans autorisation. Près de 84 d'entre elles avaient d'ailleurs été interdites fin avril. À la veille de la haute saison, les professionnels du tourisme sont furieux. À Porto-Vecchio par exemple, un hôtelier devrait renoncer à des embauches et a déjà licencié du personnel, faute d'activités. Pour un autre professionnel, la sanction est plus lourde, sa paillote est interdite d'ouverture cette année 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/05/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.