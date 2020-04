Portrait d'Aurélien Pion, un artisan menuisier qui s'est adapté au confinement

En cette période de crise, de nombreux Français sont au chômage partiel ou en télétravail. D'autres, en revanche, n'ont pas le choix et doivent aller au travail malgré le confinement. C'est le cas d'Aurélien Pion, menuisier à Lesparre-Médoc (Gironde). Entre les règles sanitaires à respecter, les clients confinés et la difficulté de se fournir, l'organisation de son entreprise est complètement chamboulée.