Portrait de Jean d'Ormesson

L'auteur du roman "Au plaisir de Dieu" est né le 16 juin 1925, dans une famille de la haute bourgeoisie intellectuelle. Devenu un passionné de la littérature, il publie son premier livre à l'âge de 30 ans : "L'amour est un plaisir". Au milieu des années 70, Jean d'Ormesson dirige Le Figaro. Ses proches l'appelaient "Jean d'O", l'éternel jeune homme. L'icône des plateaux télévisés avait l'habitude de dire : "toute mort est un mystère parce que toute vie est un mystère".