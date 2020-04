Portrait de Marcelle Joyeux, gardienne d'un immeuble parisien

Malgré le confinement, il y a encore des personnes qui continuent de travailler. Les gardiens d'immeuble figurent parmi les nombreuses professions à exercer en cette période. C'est le cas de Marcelle Joyeux, la gardienne de la cité Montmartre aux artistes. Elle continue effectivement d'être attentive à ses 170 locataires tout en adoptant de nouvelles habitudes : désinfection des rampes, des boutons d'ascenseurs et des poignées.