Portrait de Mireille Robion, une aide-soignante en première ligne dans la lutte contre le coronavirus

Mireille Robion est aide-soignante de nuit au CHU de Nantes. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, elle a dû s'adapter aux risques et changer ses habitudes de travail. L'après-midi, avant de se rendre à l'hôpital, Mireille essaye de se détendre dans son jardin. Puis, elle quitte la maison à 19h30 pour aller travailler. Au service de réanimation, 10 heures de travail l'attendent avec quatre patients infectés au Covid-19. Et très souvent, l'inquiétude l'emporte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.