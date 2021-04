Portrait de Thomas Pesquet avant son départ pour l'ISS

Il y a des enfants qui rêvent de voler et des adultes qui réalisent leur rêve d'enfant. Thomas Pesquet en fait partie. En 2016, il devient le dixième Français à partir dans l'espace. Il passera 196 jours à bord de l'ISS et depuis, il n'a qu'une hâte, y retourner. Le pays découvre en 2009 ce jeune Dieppois de 31 ans, à l'époque, au profil de surdoué. Ingénieur en aéronautique, pilote de ligne chez Air France, sportif accompli, ceinture noire de judo, parlant six langues, Thomas Pesquet est sélectionné par l'Agence spatiale européenne parmi plus de 8400 candidats. Quand on lui demande le secret de sa réussite, il reste très humble. Après sept années d'entraînement, Thomas décolle enfin pour sa première mission spatiale. Si d'autres Français l'ont précédé, il est le premier astronaute de l'ère des réseaux sociaux. Les photos de notre planète qu'il a prises suscitent l'admiration. Pour son collègue Jean-Pierre Haigneré, il est un excellent ambassadeur de l'espace. Fils d'instituteur, Thomas Pesquet veut aider les jeunes. Son message : pas d'auto-censure.