Portrait de Youssef, l'auteur de l'attaque de Colombes

On connaît désormais l'auteur de l'attaque des deux policiers qui se sont fait violemment percutés à Colombes (Hauts-de-Seine). Il s'agit de Youssef, un homme âgé de 29 ans. Petit voyou, déjà soigné pour des troubles psychiatriques, il raconte avoir agi au nom de la Palestine. A-t-il acté un attentat terroriste ? Le parquet antiterroriste ne s'est toujours pas saisi de l'enquête malgré le fait que ce dernier ait prêté allégeance à l'État islamique.