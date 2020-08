Portrait d'un jeune éleveur de volailles de Touraine

À Ingrandes-de-Touraine se trouve Gabriel Simon, un jeune éleveur de volailles. Âgé de 26 ans, celui-ci a décidé d'élever ses poules de races anciennes dans les vignes de Bourgueil. À côté des volailles prêtes à cuir, l'éleveur vend également des terrines, des foies gras et autres bocaux de plats mijotés. En réalité, Gabriel produit ce qu'il aime manger tout en préservant la nature et en valorisant le travail de ses voisins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.