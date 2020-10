Portraits de collectionneurs : à la rencontre d'un passionné de motos anciennes

C'est à Saint-Malô-du-Bois (Vendée) que nous retrouvons Jean-Luc Bertrand. A la retraite depuis six ans, il n'est pas du genre à rester dans son fauteuil. Cet amoureux des deux-roues aime sillonner les sentiers vendéens à bord de triporteur et autres engins d'antan. Le collectionneur aime les engins de fabrication française, ceux des années 30 aux années 80. Depuis 25 ans, il participe avec sa femme Josiane, à des rallyes sur des motos aux noms oubliés. Leur première moto, ils l'ont achetée à une vente aux enchères. Ce fut le début de la passion et de la collection. Follis, Terrot, Peugeot... on trouve un peu de tout dans celle-ci. Pour que toutes ces belles d'antan retrouvent à nouveau le bitume, le collectionneur passe des heures dans son atelier à les soigner. Jean-Luc est un bricoleur né : une Motobécane de 1951 ne lui fait pas peur. Son plaisir, c'est de réparer les motos tout en les conservant dans leur état d'origine. Il aime également organiser avec son épouse des virées en famille et avec des amis en mobylettes.