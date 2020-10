Portraits de collectionneurs : un fou de voitures anciennes

Dans son grand garage dans les Yvelines, Marc Ménager conserve les voitures anciennes. Ce passionné possède une Ford T, élue voiture du siècle dernier. Cette icône a 120 ans et roule toujours. Des voitures entières ou en vrac, il y en a un peu partout chez ce conservateur récupérateur. Ressusciter, restaurer, redonner vie, voilà le passe-temps de Marc Ménager. Mais ne lui dites surtout pas qu'il est un collectionneur. Pour lui, ce n'est pas de la collection, c'est juste des choses anciennes. Dans son atelier, Marc Ménager ne réinvente pas, il essaie tout simplement de faire fonctionner les engins dans l'état aussi proche.