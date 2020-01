Portraits de Pyrénéens (2/4) : rencontre avec le Père Paul, curé et chanteur des Pastou

La guitare du Père Paul ne manque jamais une messe. Il clôture toujours son culte en chœur avec ses Pastou. Créé il y a une quinzaine d'années, ce chœur pyrénéen, montagnard dans l'âme, fait chanter toute la vallée. Parfois le week-end, le groupe fait une sorte de mini-tournée. Une occasion pour le Père Paul de changer d'instrument et de tenue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.