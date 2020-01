Portraits de Pyrénéens (3/4) : rencontre avec Philippe Cordier, gardien de refuge

Le cirque de Gavarnie a été classé au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1997. C'est le roi des Pyrénées. Majestueux, il trône sur la vallée imposant ses falaises de 1 000 mètres de haut. Philippe Cordier, le montagnard, aime venir sur ce balcon pour admirer le paysage. Pour lui, ce lieu est magique et il apprécie le calme, le silence et la quiétude que lui offre la nature. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.