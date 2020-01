Portraits de Pyrénéens (4/4) : rencontre avec Patrick Theil, aubergiste et éleveur

Patrick Theil est l'aubergiste de Viella. Dans sa cuisine, il y a toujours une garbure qui mijote et une autre qui se prépare. Cette soupe paysanne est à base de chou, de carotte, de haricots tarbais et de cochonnet. Patrick est aussi éleveur. Il doit également s'occuper de ses brebis et de ses chèvres qui l'attendant dans la bergerie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.