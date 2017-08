Pour leurs retraites, les Français sont de plus en plus nombreux à s’expatrier notamment au Portugal. Ils sont près de 20000 à s’être installé dans ce pays. Au nord la ville de Porto, ils sont 6000. "On vit pour pas grand-chose", affirme Marie-Claude, commerçante retraité. Fiscalité, météo, coût de la vie, les conditions sont plus attractives pour les petites retraites.