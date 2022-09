Poser un lapin à son médecin, faut-il des sanctions ?

La journée a bien commencé pour le docteur Ahmed Hamdaoui. Tous les patients sont au rendez-vous ce jeudi matin. C’est rare, car tous les jours, les annulations s’accumulent. Il y en a eu trois ce lundi, mardi c’est encore pire et encore deux ce jeudi. Il est loin d’être un cas isolé. Dans l’Hexagone, tous les médecins, généralistes ou spécialistes, font le même constat. Selon un syndicat de médecins, chaque année, 28 millions de consultations seraient annulées sans préavis par oubli ou par négligence. Certains patients prennent rendez-vous sur les plateformes et n’en honorent qu’un seul par convenance personnelle. C'est insupportable pour le docteur Jérôme Marty. Pour mettre un frein à cette tendance, il propose de frapper aux portefeuilles : un, deux à trois euros de pénalité pour une consultation annulée. En salle d’attente, l’idée ne choque pas. L’argent récolté au titre de ces pénalités serait utilisé pour l’installation et l'équipement de maisons médicales. TF1 | Reportage P. Michel, P. Mislanghe