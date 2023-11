"Poser un lapin" au médecin bientôt taxé ?

Ce matin, la question fait réagir. Et si rater un rendez-vous chez le médecin sans prévenir devenait payant ? C’est ce que propose le Sénat. Une taxe dont le montant serait fixé par décret, pour faire payer les absents. Aujourd’hui, les délais pour obtenir un rendez-vous ne cessent d’être rallongés. "Maintenant chez un généraliste, quand vous voulez prendre un rendez-vous, il y a bien quinze jours à trois semaines de délai avant d’avoir un créneau", lance une passante. Et c’est pire encore pour les spécialistes. Pourtant, la taxe ne fait pas l’unanimité. C’est un manque de civisme en augmentation. Dans un cabinet à Saint-Georges-d'Orques (Hérault), presque chaque jour, un rendez-vous n’est pas honoré. Près de deux tiers de ces absences concerneraient un premier rendez-vous. "Ils vont chercher aux plus rapides, aux plus offrants, aux plus proches. Donc ils essayent plein de médecins (…) et finalement, ils ne font pas attention aux autres en libérant le rendez-vous qu’ils ont pris ailleurs", explique le Docteure Béatrice Lognos. Aujourd’hui, six sur dix patients ne se présentent pas à leur consultation. Près de 27 millions, sont perdues chaque année. TF1 | Reportage A. Erhel, E. Alonso