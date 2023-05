Pot catalytique, cible privilégiée des voleurs

Sous les véhicules, le pot catalytique ou catalyseur, un filtre relié au pot d'échappement, est très convoité. Le gérant d'une société de transports a été la cible d'un vol en décembre dernier. Un phénomène en recrudescence. Depuis le début de l'année, ils sont en hausse de 10%. Un garagiste, lui, a reçu de nombreux clients victimes de ces voleurs qui agissent souvent de nuit avec toujours le même mode opératoire. La pièce coûte jusqu'à 2 900 euros. Heureusement, elle est prise en charge par l'assurance. Ce qui intéresse les voleurs, ce sont les métaux rares qu'elle contient : du platine, du palladium et du rhodium, considéré comme le métal le plus cher au monde. Dans le Finistère, un réseau vient d'être démantelé, trois personnes sont suspectées de 132 vols depuis janvier sur sept départements du centre et de l'ouest. Leur butin s'élevait à environ de 200 000 euros selon les gendarmes. Mis en examen, ces trois malfaiteurs risquent jusqu'à quinze ans de prison. TF1 | Reportage J. JeuneMaître, P.F. Watras, T. Lagoutte