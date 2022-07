Potagers : les bons conseils avant de partir en vacances

L'été apporte son soleil, ses vacances et son lot d'inquiétudes pour les jardiniers. Avec la chaleur, les plantes ont vite soif. Avant de s'absenter, il faut bien les arroser, de préférence le soir. Pour partir en vacances l'esprit tranquille, Hervé Morey a mis en place quelques astuces. Au pied de ses tomates, il a enterré des pots en terre cuite appelés "ollas". Une technique ancestrale. Autre conseil pour éviter la sécheresse : déposer au sol une couche de paille ou de gazon. La saison a été généreuse. Tomates et framboises prennent le temps de rougir. Les courgettes sont prêtes à être récoltées. Il ne faut pas attendre. De l'autre côté du jardin, ce sont les fleurs qui s'épanouissent. Roses, dahlias ou des hémérocalles, des fleurs rares qu'Hervé bichonne quotidiennement. En ce moment, il faut tailler les rosiers remontants. Pour que son jardin reste beau en son absence, le retraité a trouvé la meilleure des solutions : des baby-sitters de plantes. En échange, ils pourront savourer les fruits et les légumes fraîchement cueillis.