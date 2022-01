Pots catalytiques : des voleurs aux méthodes musclées

C'est un voisin qui alerte Stéphane Pivot. En sortant de chez lui, il découvre sa voiture dans une position surprenante. "Quand on se réveille et qu'on voit ça, on ne passe pas une très bonne journée", confie Stéphane. Il croit d'abord à une mauvaise blague, mais réalise très vite qu'une pièce de la voiture a disparu : le pot catalytique. Le mode opératoire est bien rodé. Il n'aura fallu aux malfaiteurs que quelques minutes. "Rien entendu du tout. Pourtant, ça a dû faire du bruit, car la voiture est sur les gravats", lance Stéphane. Sa voiture est immobilisée dans ce garage en attendant la réparation. Le coût de la pièce est d'environ 1 000 euros. Depuis plusieurs semaines, ce garagiste reçoit de plus en plus de voitures endommagées. À chaque fois, le pot catalytique a disparu. Ce qui intéresse les voleurs se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire des métaux précieux. Parmi ceux-ci se distingue le rhodium qui se vend jusqu'à 500 euros le gramme, presque dix fois plus que l'or. Et certains modèles, dont les véhicules hybrides, sont plus visés que d'autres. TF1 | Reportage L. Merlier, E. Lefebvre