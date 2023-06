Poubelles, attention à cette nouvelle arnaque !

Monique, 84 ans, a failli en faire l'amère expérience. Il y a deux semaines, deux hommes se présentent chez elle. Ils prétendent venir changer le bac à poubelle. "Ils voulaient dix euros", raconte Monique. Bien sûr, une fois l'argent empoché, les escrocs n'ont pas l'intention de changer les conteneurs à poubelle. Cette fois-ci, ils n'insistent pas et repartent à la recherche d'une autre victime. A quelques kilomètres de là, même scénario. Une autre équipe, plus jeune celle-là, explique avec beaucoup d'aplomb que la réglementation sur les poubelles a évolué. Pas le choix, il faut changer et payer en liquide immédiatement. Le maire a, quant à lui, alerté ses administrés. Car le bac jaune est fourni par la collectivité, financé grâce à la taxe sur les ordures ménagères payée par les habitants chaque année : "cette poubelle, elle est déjà payée, ils ne vont pas la payer une deuxième fois". Le bac à ordure ménagère est, quant à lui, à vendre uniquement dans les déchèteries. TF1 | Reportage B. Guenais, F. Amzel